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Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, bu kadar da olmaz dedirtti.
İsmi bilinmeyen bir genç kız, yakını olan kişinin hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri kendi hesabında paylaştı.
Ölüm anlarını paylaştı bir de not düştü: Aşk acısı da neymiş...
Genç kız hesabından paylaştığı videoya ise, "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştü.
Tepki çekti
Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı video kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan video nedeniyle tepkisini gösterdi.
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