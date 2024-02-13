Yakınının ölüm anını TikTok’ta paylaştı: Tepki yağdı... TikTok'ta bir sosyal medya kullanıcısının yayınladığı video çileden çıkarttı. Videoda bir genç kızın, yakını olan kişinin ölüm anını paylaştığı görüldü.

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ensonhaber.com

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, bu kadar da olmaz dedirtti.

İsmi bilinmeyen bir genç kız, yakını olan kişinin hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri kendi hesabında paylaştı.

Ölüm anlarını paylaştı bir de not düştü: Aşk acısı da neymiş...

Genç kız hesabından paylaştığı videoya ise, "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştü.

Tepki çekti

Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı video kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan video nedeniyle tepkisini gösterdi.