Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı: Seyran'ın ölümü Ferit'i yıktı, izleyiciler gözyaşlarına boğulacak Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını, bu akşam sezon finaliyle ekranlara veda edecek. Diziden yeni fragman geldi. Ferit, Seyran'ın hastalığını öğreniyor, ancak onu kurtarmaya yetişemeyecek. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın usta kaleminden çıkan senaryosu, her bölümde büyük sürprizler sunarak izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını, bu sezonki başarısını bir kez daha kanıtladı. Ancak, bu başarı hikayesi bir süreliğine ara veriyor.

Dizi bu akşam sezon finaliyle ekranlara veda edecek. Peki sezon finalinde neler olacak?

Seyran ölüyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında Halis'in konuşması ortalığı karıştırdı. Milyonlar kapıdan içeri girecek kişiyi bekliyor. Peki, kim geri döndü?

Öte yandan Seyran fenalaşıyor. Suna, Ferit'e Seyran'ın hasta olduğunu söylüyor. Peki, Seyran gerçekten ölecek mi?

İşte Yalı Çapkını sezon finali 2. fragman...