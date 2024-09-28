Yalı Çapkını'nda "Halis Ağa" kararı! İzleyiciler büyük şok yaşayacak... Yalı Çapkını hayranları, Halis Ağa karakterini oynayan Çetin Tekindor'un neden dizide yer almadığını sorguluyor. Peki, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı, Halis Ağa geri dönecek mi? İşte yanıtı!

Yağmur Dinç

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, cuma günlerine damga vuruyor.

Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayan dizi, senaryosunda değişiklikler yaşıyor.

Sezon başladığından bu yana gözler Halis Ağa'yı ararken ünlü oyuncunun neden yeni sezonda henüz ekranda olmadığı merak ediliyor.

Peki, Yalı Çapkını Halis Ağa diziden ayrıldı mı? Çetin Tekindor Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı? Geri dönecek mi? İşte detaylar...

HALİS AĞA GERİ DÖNECEK

Yalı Çapkını dizisinde Halis Korhan karakterine hayat veren usta oyuncu Çetin Tekindor’un diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu sebeple gelecek bölümlerde diziye geri döneceği iddia ediliyor.

Yalı Çapkını izleyicisi dizinin ilerleyen bölümlerinde Halis Ağa’yı yeniden ekranda görecek.