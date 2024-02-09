Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü gençlik karesiyle Seyran'ı solladı! Gözde Kansu'nun gençliği... Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran oyuncu Gözde Kansu'nun eski hali dudak ısırttı.

ensonhaber.com

Star TV'nin sezona damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Dizinin başrolünü Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşırken, diğer oyuncular da beğeni topluyor.

Ferit'in annesi Gülgün'e hayat veren oyuncu Gözde Kansu da adından söz ettirenler arasında.

43 yaşındaki oyuncu, hem performansıyla hem güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Eski güzellerden

Uzun yıllardır ekranda olan Gözde Kansu, Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, Kurşun Yarası, Dudaktan Kalbe, Medcezir, Sen Anlat Karadeniz, İçerde gibi dizilerde rol aldı.

Kansu'nun gençlik yıllarındaki halini görenler ise hayran kaldı.

Duru bir güzelliği olan Gözde Kansu'nun gençlik hali adeta görenleri mest etti.