Yasmin Erbil çocukluk fotoğraflarını paylaştı! İşte Yasmin Erbil'in çocukluğu... Yasmin Erbil sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaştı. İşte Yasmin Erbil'in çocukluk hali...

Haber Merkezi

Yasmin Erbil hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile birlikte olan Yasmin Erbil sevgilisi ile aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

Instagram hesabından paylaştığı iddialı kareler ile adından söz ettiren Yasmin Erbil bu kez çocukluk fotoğrafları ile gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil'in Instagram'da 370 bin takipçisi bulunuyor.

Yasmin Erbil son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çekti.

Yasmin Erbil'in çocukluk paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafına "Hiç değişmemişsin" ve "Hala aynı güzellikte" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafları...