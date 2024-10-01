Yağmur Dinç
TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında büyük bir sürpriz yaşandı.
Yarışmaya katılan Uğur isimli yarışmacı, programın ilk gününde yaptığı "Sizi dinlemiyorum" çıkışı nedeniyle diskalifiye edildi.
Programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia eden Uğur, Zuhal Topal'ın ısrarlarına rağmen tutumunu değiştirmedi ve saygısızca tavrını sürdürdü.
YENİ YARIŞMACI
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından programa yeni bir yarışmacı dahil oldu.
Diskalifiye olan Uğur’un yerine ise kebap ustası Fuat katıldı. Fuat, önümüzdeki hafta yarışacak isimler arasında yer alacak.