Yemekteyiz'de kaos! Zuhal Topal'a çıkıştı, diskalifiye oldu! "Güle güle" TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın ilk gününde diskalifiye şoku yaşandı. Programda Zuhal Topal'a saygısızlık yapan yarışmacı Uğur diskalifiye edilerek yerine kebap ustası Fuat getirildi.

Yağmur Dinç

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında büyük bir sürpriz yaşandı.

Yarışmaya katılan Uğur isimli yarışmacı, programın ilk gününde yaptığı "Sizi dinlemiyorum" çıkışı nedeniyle diskalifiye edildi.

Programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia eden Uğur, Zuhal Topal'ın ısrarlarına rağmen tutumunu değiştirmedi ve saygısızca tavrını sürdürdü.

YENİ YARIŞMACI

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından programa yeni bir yarışmacı dahil oldu.

Diskalifiye olan Uğur’un yerine ise kebap ustası Fuat katıldı. Fuat, önümüzdeki hafta yarışacak isimler arasında yer alacak.