Yerel seçimin gündemi Ensonhaber'den takip edilir Türkiye'nin her yerinde sokak röportajları, başkan adaylarıyla özel röportajlar ve daha fazlası.. Ensonhaber, okurlarının karşısına özgün ve zengin içeriklerle çıkıyor..

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İşimiz gücümüz haber..

Arkamızda herhangi bir sermaye gücü yok.

Sadece okurlarımıza doğru haberi vermek için gece gündüz çalışıyoruz.

Ensonhaber'in zihne şeker niteliğindeki manşetlerinin yanı sıra Ensonhaber YouTube kanalında da birçok zengin içerik yayınlanıyor.

Türkiye'nin her yerinde Ensonhaber mikrofonlarıyla sahada seçmenin nabzını tutuyoruz, seçmenlerin kime neden oy verdiğini soruyoruz.

Sorunlar da memnuniyetler de tüm gerçekliğiyle Ensonhaber'in sokak röportajlarında ortaya çıkıyor.

Bu süreçte büyükşehir, il ve ilçe adaylarıyla da özel röportajlar yapıyoruz.

Bu röportajlarda özel açıklamalar gündemi belirliyor.

Başkan adayları bugüne kadar ne yaptığını, bundan sonra ne yapacağını tüm açıklığıyla anlatıyor.

Murat Kurum, Hamza Dağ, Fatma Şahin ve son olarak Şadi Yazıcı.

Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk olacak daha birçok sürpriz isim var.

Ensonhaber'in YouTube kanalına abone olup, takipte kalmayı unutmayın.

Bu linke tıklayarak kanalımza abone olabilirsiniz!

Türkiye'de yerel seçimin gündemi Ensonhaber'den takip edilir!

Murat Kurum röportajımızı izlemek için tıklayın

Hamza Dağ röportajımızı izlemek için tıklayın

Fatma Şahin röportajımızı izlemek için tıklayın

Şadi Yazıcı röportajımızı izlemek için tıklayın

Gündem, spor, tarih, astroloji..

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan içerikler elbette bunlarla sınırlı değil.

Rasim Ozan Kütahyalı, haftanın 2 günü Türkiye gündemini YouTube kanalımızda yorumluyor.

Sporun gündemini ise futbolun efsane ismi Tanju Çolak ile belirleniyor. Tanju Çolak, Ensonhaber'in YouTube kanalında sizlerin karşısına çıkıyor.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e birçok farklı konuyu da alanında uzman bir isim anlatıyor. Tarihçi Mustafa Armağan.

Astroloji meraklıları için de kaçırılmayacak içeriklerimiz var. Astroloji danışmanı Nihan Urel, nokta analizleriyle Ensonhaber abonelerinin karşısına çıkıyor.