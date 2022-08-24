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    Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti

    Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın emektar isimlerinden 66 yaşındaki Ali Güney’in hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:17
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    Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti

    Yeşilçam'dan bir isim daha aramızdan ayrıldı...

    Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’da kötü adam karakterleri ile nam salan Ali Güney’in vefat ettiğini duyurdu.

    "Maalesef bugün sabaha karşı kaybettik"

    Güney'in vefatını duyuran Onur Akay, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

    “Yeşilçam filmlerinde hep kötü rollerde görmeye alışık olduğumuz Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan usta oyuncumuzun tedavisine, uyutularak devam ediliyordu. Dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğum değerli oyuncumuzu, maalesef bugün sabaha karşı kaybettik. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun inşallah.”

    Ali Güney Kimdir?

    1 Ocak 1956 yılında Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir’de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney’in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı.

    1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam’da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı. 30-40 kadar filmde de prodüksiyon amirliği, yönetmen asistanlığı yapan usta oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde ün yaptı. Oyuncu, 1988’de Alman yapımı bir dizi sayesinde bir ev sahibi oldu.

    1990’lı yıllarda ‘Hayırsız Evlat’, ‘İstanbul-Paris’ gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu’nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, sayısız sinema filminde rol aldı, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.

    Yeşilçam ın emektar oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti #1

    Yeşilçam ın emektar oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti #2

    Yeşilçam ın emektar oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti #3


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