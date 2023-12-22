Yeşilçam'ın fabrikatörü Hulusi Kentmen'in asıl mesleği ortaya çıktı! İnanmayacaksınız ama... Türk sinemasının unutulmayan isimlerinden Hulusi Kentmen, yıllarca zengin patron rollerini oynadı. Ancak gerçekler çok başkaydı. Asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamadı.

ensonhaber.com

Yeşilçam'ın birçok yapımında "iyi kalpli", "tatlı-sert" ve "babacan" karakterlerini canlandıran Hulusi Kentmen, rollerinde hep zenginlik içinde oldu.

Salak Milyoner, Yalancı Yarim, Oh Olsun, Küçük Hanımefendi, Tatlı Dillim, Kınalı Yapıncak, Sezercik Yavrum Benim, Ah Nerede gibi filmlerde oynayan Kentmen, 1993 yılında vefat etti.

81 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncuya dair yeni bir detay dikkatleri çekti.

Hulusi Kentmen'in hayatı maalesef ki filmlerde ki gibi değildi.

Kentmen, "Yıllarca hep zengin, fabrikatör baba rolünü oynadım. İşin en acıklı kısmi ise bütün gün zengin baba rolünü oynayıp çekim bitince eve gitmek için soğukta, köşedeki durakta dolmuş beklemem olmuştur.” demişti.

Şaşırtan gerçek

Gerçek mesleği, beyazperdedekinden çok farklı çıktı.

Hulusi Kentmen'in gerçek işi, cezaevi müdürlüğü idi.

Kasımpaşa Deniz Kuvvetleri'nde müdürlük yapan Kentmen, aynı anda filmlerde de oynadı.