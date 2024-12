Yılbaşını unutulmaz kılacak 25 film önerisi: Aşk, macera, komedi...

Yağmur Dinç

Yeni yıl gecesi herkes farklı planlar yaparken kimileri için ise bu bir "film" gecesidir.

İster tek başına, ister aileniz ve sevdiklerinizle tam izlemelik kusursuz bir liste hazırladık.

Bu listeyi kaydeden, yıl boyunca açıp açıp izleyecek.

Birazcık da yapay zekadan ilham aldık!

İşte yılbaşında izlenebilecek inanılmaz filmler...

1. Midnight in Paris (2011)

Hem romantik hem de fantastik bir yolculuk! Paris'in büyülü sokaklarında zamanda yolculuk yaparken sanat, edebiyat ve romantizmin içine çekileceksin.

2. Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Macera dolu bir film arıyorsan, modern Jumanji seni hem güldürüp hem de heyecanlandıracak. Ayrıca, güçlü bir arkadaşlık ve ekip çalışması teması da var.

3. The Holiday (2006)

İki farklı hayat, iki farklı aşk hikayesi! İngiltere kırsalı ve Los Angeles arasında geçen bu tatlı romantik komedi, yılbaşı ruhunu yakalamanı sağlayacak.

4. Karayip Korsanları: Curse of the Black Pearl (2003)

Johnny Depp'in ikonik performansı ve hem komik hem de aksiyon dolu bir hikaye! Biraz macera, biraz mizah arıyorsan birebir.

5. Crazy, Stupid, Love (2011)

Aşk, komedi ve ilginç karakter dinamikleriyle dolu. Ryan Gosling ve Steve Carell’in kimyası harika!

6. Enchanted (2007)

Animasyon ve gerçek dünyayı birleştiren bu masalsı hikaye, romantizmi ve mizahı bir araya getiriyor. New York sokaklarında geçen büyülü bir macera!

7. Stardust (2007)

Hem fantastik hem de romantik bir macera! Aşkı bulmak için büyülü bir dünyaya yapılan yolculuk, kahkahalar ve heyecanla dolu.

8. Night at the Museum (2006)

Müzedeki objelerin canlanmasıyla ortaya çıkan absürt komedi, biraz macera ve bolca eğlence sunuyor. Aileyle izlemek için de harika.

9. Mr. & Mrs. Smith (2005)

Aksiyon, komedi ve tutkulu bir aşk hikayesini mükemmel şekilde harmanlayan bir film. Angelina Jolie ve Brad Pitt’in enerjisi ekranı aydınlatıyor!

10. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Hayal dünyası ile gerçek yaşamın kesiştiği etkileyici bir macera. Hayatın her anından ilham almayı teşvik eden bir hikaye.

11. Love and Monsters (2020)

Post-apokaliptik bir dünyada geçen bu macera, hayatta kalma çabasıyla birlikte tatlı bir aşk hikayesini anlatıyor. Komik ve dokunaklı anlarla dolu.

12. 50 First Dates (2004)

Adam Sandler ve Drew Barrymore’un unutulmaz aşk hikayesi! Komedi ve romantizm bir arada, üstelik çok sıcak bir Hawaii atmosferinde geçiyor.

13. Thor: Ragnarok (2017)

Marvel’ın en eğlenceli filmlerinden biri! Macera, aksiyon ve mizah mükemmel bir şekilde harmanlanmış, Chris Hemsworth ve Taika Waititi’nin komedi dokunuşuyla.

14. Julie & Julia (2009)

Yemek yapmayı seviyorsan bu film tam sana göre! İki farklı hikaye arasında geçen bu sıcacık filmde hem macera hem de ilham verici bir hikaye bulacaksın.

15. Yes Man (2008)

Jim Carrey’nin başrolünde olduğu bu komedi, hayata “evet” diyerek değişimin gücünü eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Hem komik hem de motive edici.

16. The Princess Bride (1987)

Hem romantik hem de mizahi bir fantastik macera! Yılbaşı gecesine nostaljik ve büyülü bir dokunuş yapmak isteyenler için harika bir seçim.

17. Palm Springs (2020)

Neden İzlenmeli: Zaman döngüsü içinde sıkışıp kalan iki karakterin romantik ve komik macerası! Yaratıcı, eğlenceli ve sürükleyici bir film.

18. Jungle Cruise (2021)

Dwayne Johnson ve Emily Blunt’un başrolde olduğu bu film, bol aksiyonlu ve esprili bir macera sunuyor. Biraz Indiana Jones havasında!

19. About Time (2013)

Zamanda yolculuk yapan bir adamın hayatını ve aşkını değiştiren etkileyici bir hikaye. Hem romantik hem de hayatın değerini sorgulatan bir film.

20. Guardians of the Galaxy (2014)

Uzay macerası, bolca komedi ve ekip içindeki harika dinamiklerle Marvel’ın en sevilen filmlerinden biri. Eğlence garanti!

21. Big Fish (2003)

Neden İzlenmeli: Fantastik hikaye anlatımı ve gerçek hayatın iç içe geçtiği duygusal bir macera. Görsel olarak büyüleyici ve ilham verici.

22. Crazy Rich Asians (2018)

Neden İzlenmeli: Romantik komedi türünde hem göz alıcı bir görsellik hem de eğlenceli bir hikaye. Aşk, kültür farkları ve bolca kahkaha!

23. The Greatest Showman (2017)

Hugh Jackman’ın büyüleyici performansıyla, müzik, aşk ve hayallerle dolu bir hikaye. Yeni yıl ruhunu coşkulu bir şekilde karşılamak için ideal.

24. The Grand Budapest Hotel (2014)

Wes Anderson’ın zarif ve renkli görselliğiyle hem komik hem de sürükleyici bir macera. Harika bir sinematografik deneyim sunuyor.

25. Mamma Mia! (2008)

Yılbaşı ruhuna neşe ve enerji katacak, müzik ve dans dolu bir romantik komedi. ABBA şarkıları eşliğinde unutulmaz bir deneyim!