Sustalı Ceylan oyuncu kadrosunda kimler var? Sustalı Ceylan konusu ne?

Hüseyin Topuz

Sustalı Ceylan, erken yaşta zorla evlendirilen ve genç yaşında annelik sorumluluğunu üstlenen Ceylan Bilge'nin, hayatta kalma ve özgürlüğünü kazanma mücadelesini konu alıyor.

Aksiyon ve dram dolu bu etkileyici yapım, izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarırken, Ceylan’ın cesareti ve azmiyle hayata tutunma çabasını gözler önüne seriyor.

Gerçekçi karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle Sustalı Ceylan, yalnızca bir kadının değil, birçok insanın içsel savaşını ve toplumsal baskılarla mücadelesini anlatıyor.

Dizinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenirken, senaryosu Sevgi Yılmaz tarafından kaleme alınmıştır.

İşte dizinin oyuncu kadrosu...

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

Sümeyye Aydoğan: Ceylan Bilge karakterini canlandırmaktadır.

Burak Yörük: Ferhat Kanturalı rolünde yer almaktadır.

Celil Nalçakan: Atmaca karakterini canlandırmaktadır.

Melike Güner: Muteber Vezirli rolünde bulunmaktadır.

Evrim Doğan: Fahriye Güldem karakterini oynamaktadır.

Seda Türkmen: Dilara Sergin rolünde yer almaktadır.

Hasan Küçükçetin: Necmi karakterini canlandırmaktadır.

Melisa Berberoğlu: Devrim Vezirli rolünde bulunmaktadır.

Hakan Atalay: Selim karakterini oynamaktadır.

Hülya Aydın: Makbule rolünde yer almaktadır.

Taha Bora Elkoca: Cevahir karakterini canlandırmaktadır.

Cezmi Baskın: Veysi rolünde bulunmaktadır.



