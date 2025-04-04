Yalı Çapkını'nda final zamanı: İşte böyle bitiyor...

Yağmur Uçar

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.

Dizi, her hafta olduğu gibi izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ederken, bu hafta yayınlanacak son bölümle hikaye noktalanıyor.

Yalı Çapkını final bölümü fragmanı izleyicileri büyük bir heyecan ve merak içinde bırakırken, nasıl sona ereceği ise araştırılıyor.

YALI ÇAPKINI FİNALİ

Dizide geçtiğimiz hafta Tarık, "Ben nelerden kaçtım, buradan da kaçarım. Ama sen bu sefer öleceksin" dedi ve Ferit'i soğuk hava deposuna kilitledi.

Ferit soğuk havanın etkisiyle ailesiyle anılarını düşünüp Seyran'ın hayalini gördü.

Dizinin final fragmanında da Ferit'e yer verilmedi.

Ayrıca, dizinin son sahnesinde ise Duru'nun genç kız olduğu zamanlara geçilirken bu sahnede Seyran ve Ferit yer almadı. İkisinin de ilk karşılaştıkları anın görüntüsüne yer verildi.

Diziye veda niteliğindeki bu final bölümünde, her şey netleşecek ve karakterler, son kez izleyicileriyle buluşacak.