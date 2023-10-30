Yuhalanan Özcan Deniz'in Cumhuriyet'i kutladığı anlar ortaya çıktı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldığı Kıbrıs'ta dinleyicilerden tepki gören Özcan Deniz, sosyal medya hesabından konserden paylaştığı görüntüyle Cumhuriyet'i kutlamadığı iddialarını çürüttü..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhuriyet'in 100. yılı, dün yurt gelinde yapılan etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı..

Ülkenin dört bir yanında bayram havası yaşanırken, sokaklar ve caddeler 7’den 70’e herkesin ellerindeki ay yıldızlı bayraklara büründü.

Gece geç saatlere kadar kutlamalar devam ederken, ünlü sanatçı Özcan Deniz gündeme geldi..

Dün Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, büyük bir talihsizlik yaşadı.

"100. yılı kutlamadı" dediler

Özcan Deniz'in, sahneye çıktığı andan itibaren ne Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı ne de 10. Yıl marşını söylemediği iddia edildi.

Özel güne değinmeden sahneyi terk ettiği iddia edilen Özcan Deniz, yoğun bir tepki gördü.

Çatal bıçaklı protestoyla yuhalandı

Alanda bulunan seyirciler, Özcan Deniz’i yuhaladı.

Aynı zamanda çatal ve bıçaklı protesto da beraberinde gelirken, hararetli anlar yaşandı.

Şarkıcının göstermiş olduğu tutum, büyük bir kesimden tepki gördü.

Özcan Deniz'den videolu yanıt

Gelen peş peşe tepkilerin ardından açıklama yapan Özcan Deniz, kendisine suikast yapıldığını söyledi.

Açıklamasının ardında da konserden 100. yılı kutladığı anları paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Deniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılını sözlerle kutladı:

Çocuklarımıza, yeni nesile bırakabileceğimiz en büyük mirasın Cumhuriyet olduğuna inanıyorum. Ve böyle çok fazla petrolümüzün, gazımızın olmamasına rağmen hala bu Orta Doğu'da yaşanan bu barbarlıklardan, Orta Çağ şiddetinden bizi koruyanın Cumhuriyet olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu 100. yılımız çok kıymetli.

Sahneye veda ederken de Cumhuriyet'i kutladı

Özcan Deniz, sahneye veda ederken de yeniden Cumhuriyet'i kutlayarak hayranlarına veda etti: