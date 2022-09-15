Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

Çağrı ve Zorba gibi filmlerle dünya çapında üne kavuşan Yunan sinema sanatçısı Irene Papas 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünya sineması büyük isimlerinden birini daha kaybetti.

1960'larda klasik filmlerde rol alarak uluslararası üne kavuşan Yunan aktris ve şarkıcı Irene Papas 96 yaşında hayatını kaybetti.

Çağrı'da Ebu Süfyan'ın karısını oynamıştı

Papas özellikle Anthony Quinn ile birlikte rol aldığı "Zorba the Greek" ve "Çağrı" filmleriyle Orta Doğu ve Türkiye'de de tanınmıştı.

Yunan Kültür Bakanlığı duyurdu

Ölüm haberini Yunanistan Kültür Bakanlığı duyurdu.

Kültür Bakanı Lina Mendoni yaptığı açıklamada, "Görkemli, heybetli, dinamik Irene Papas, Yunan güzelliğinin sinema ekranlarında ve sahnede vücut bulmuş haliydi, Yunanlılık saçan uluslararası bir yıldızdı. Yeteneğinin gücü ve kişiliğinin cazibesiyle sinema ve tiyatro dünyasını fethetti" dedi.

Alzaymır ile mücadele ediyordu

Yunan medyasına göre, Papas son yıllarda Alzaymır hastalığından muzdaripti.

Kültür bakanlığı ne zaman öldüğünü açıklamadı.