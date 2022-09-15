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    Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

    Çağrı ve Zorba gibi filmlerle dünya çapında üne kavuşan Yunan sinema sanatçısı Irene Papas 96 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 07:03
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    Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

    Dünya sineması büyük isimlerinden birini daha kaybetti.

    1960'larda klasik filmlerde rol alarak uluslararası üne kavuşan Yunan aktris ve şarkıcı Irene Papas 96 yaşında hayatını kaybetti.

    Çağrı'da Ebu Süfyan'ın karısını oynamıştı

    Papas özellikle Anthony Quinn ile birlikte rol aldığı "Zorba the Greek" ve "Çağrı" filmleriyle Orta Doğu ve Türkiye'de de tanınmıştı.

    Yunan Kültür Bakanlığı duyurdu

    Ölüm haberini Yunanistan Kültür Bakanlığı duyurdu.

    Kültür Bakanı Lina Mendoni yaptığı açıklamada, "Görkemli, heybetli, dinamik Irene Papas, Yunan güzelliğinin sinema ekranlarında ve sahnede vücut bulmuş haliydi, Yunanlılık saçan uluslararası bir yıldızdı. Yeteneğinin gücü ve kişiliğinin cazibesiyle sinema ve tiyatro dünyasını fethetti" dedi.

    Alzaymır ile mücadele ediyordu

    Yunan medyasına göre, Papas son yıllarda Alzaymır hastalığından muzdaripti.

    Kültür bakanlığı ne zaman öldüğünü açıklamadı.

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