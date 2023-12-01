Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programı.
Birbirinden ünlü konukların katıldığı programda günlük yaşam, sağlık ve evlilikler ele alınıyor.
Canlı yayına bağlanan seyirciler eşleriyle ilgili problemleri anlatıyor ve bu konular sık sık gündem oluyor.
Evlilikte kadın ve erkeğin görevlerini anlattı
Öte yandan her hafta cuma günleri yazar Yusuf Kavaklı konuk oluyor. Stüdyo konuğu olan Kavaklı, kadın erkek ilişkileriyle ilgili de açıklamalarda bulunuyor.
Kavaklı, bugün de "Kadın ev işlerini yapmak zorunda mıdır?" sorusunu yanıtladı.
"Evi temiz tutmayacaksa neye yarar"
Dikkat çeken açıklamaları sosyal medyada viral olan Kavaklı, şu ifadeleri kullandı:
Hanım yemek yapmayacaksa, çocuk doğurmayacaksa, doğurduğu çocuğa bakamayacaksa, kocasının çamaşırını yıkamayacaksa, ütüsünü yapmayacaksa, evi temiz tutmayacaksa mostralık hanım neye yarar söylesene? Öyleyse hanım bunları yapma mesuliyeti yapma içinde olmalı. Ben emekli olmadan önce hanımların bu kadar çalıştığını bilmiyordum. Ne yapıyorsunuz akşama kadar oturuyorsunuz diyordum. Emekli olduktan sonra gördüm ki hanım 3-4 saat yemek yapacağım diye uğraşıyor, oturuyoruz sofraya her şey önümüze hazır geliyor. Hanımlık zor zor zor. Hep söylüyorum. Erkek de dışardan alacak getirecek.
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