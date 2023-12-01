Yusuf Kavaklı Nur Viral'de evliliği anlattı: Kadın çamaşır yıkayıp çocuk doğursun... Yazar Yusuf Kavaklı, her cuma stüdyo konuğu olduğu Nur Viral'in programında evlilikte kadın ve erkeklerin görevlerini anlattı. Kavaklı, "Hanım yemek yapmayacaksa, çocuk doğurmayacaksa, evi temiz tutmayacaksa neye yarar" dedi.

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ensonhaber.com

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programı.

Birbirinden ünlü konukların katıldığı programda günlük yaşam, sağlık ve evlilikler ele alınıyor.

Canlı yayına bağlanan seyirciler eşleriyle ilgili problemleri anlatıyor ve bu konular sık sık gündem oluyor.

Evlilikte kadın ve erkeğin görevlerini anlattı

Öte yandan her hafta cuma günleri yazar Yusuf Kavaklı konuk oluyor. Stüdyo konuğu olan Kavaklı, kadın erkek ilişkileriyle ilgili de açıklamalarda bulunuyor.

Kavaklı, bugün de "Kadın ev işlerini yapmak zorunda mıdır?" sorusunu yanıtladı.

"Evi temiz tutmayacaksa neye yarar"

Dikkat çeken açıklamaları sosyal medyada viral olan Kavaklı, şu ifadeleri kullandı: