Yüzü gözü yanmıştı; Survivor Ayşe'ye ikinci darbe! Yarışmadan ayrılabilir...

Yağmur Uçar

Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından olan Ayşe Yüksel, son birkaç bölümdür yarışmada yer alamadı.

Yarışma sırasında yemek hazırladığı esnada yüzüne ve gözüne kızgın yağ sıçrayan Ayşe’nin yarışmaya devam edip etmeyeceği merak edildi.

Ayşe’nin sağlık durumu ve yarışmadan elenip elenmediği hususları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Survivor 2025, 4 Şubat akşamı yayınlandı ve 30. bölümünde acil durum konseyi gerçekleştirildi.

AYAĞI DA KIRIK

Acun Ilıcalı "Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu öğrendik. Şu an durumu gözetim altında. Doktorumuz iki gündür tedavi sürecini takip ediyor" dedi.

Ilıcalı, Ayşe Yüksel’in sağlık durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Talihsiz bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Durumunu gözetim altına aldık. Doktorumuz iki gündür bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Elimizdeki ilk veri, Ayşe’nin ayağında bir kırık var.” Ilıcalı, devamında şu ifadeleri kullandı: “Kırık var. Bundan sonrası belirsiz, çünkü bu kırığın boyutu, iyileşme süresi, iyileşme sonrası oynayabilme süresi gibi bazı denklemler var. Bunu zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kısa bir süre içerisinde olmasını umarak bu konuda bir karara varmak zorundayız. Geçmiş olsun diyoruz kendisine.”