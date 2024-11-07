Yüzü yanmıştı! MasterChef Beyza'nın son hali...

Yağmur Dinç

MasterChef seyircileri, geçtiğimiz hafta yaşanan kaza ile şoke oldu.

Yarışmanın Uşak'ta yayınlanan bölümünde, talihsiz bir kaza yaşandı.

MasterChef'in hem performansı hem güzelliği ile dikkat çeken yarışmacısı Beyza Huri Aydın, yandı.

Tepsiyi çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen MasterChef Beyza, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi süreci devam eden Beyza'ya ilişkin son durum açıklandı.

İzleyiciler, yarışmaya devam edip edemeyeceğini merak ederken; son hali ise araştırma konusu oldu.

AKIBETİ BELİRSİZ

Somer Şef Beyza'nın durumu ile ilgili açıklama yaptı:

"Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil."