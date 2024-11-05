TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef'in dün akşamki bölümünde, yarışmacılara malzemeler verilerek yaratıcılıklarını konuşturarak pizza yapmaları istendi.

Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken devam edip etmeyeceğine ailesinin ve doktorların karar vereceğini söyledi.

"DOKTOLAR VE AİLESİ DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNE KARAR VERECEK"

Somer Şef, Beyza'nın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay, Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil.