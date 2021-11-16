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    Zehra Güneş'in derili kombini dikkat çekti

    Milli voleybolcu Zehra Güneş, deri kombini ile hem arkadaşlarından hem de hayranlarından tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 09:27
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    Zehra Güneş'in derili kombini dikkat çekti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın parlayan yıldızlarından 22 yaşındaki Zehra Güneş, yeni paylaşımı ile olay yarattı.

    Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Güneş, önceki gün yeni kombinini sevenlerinin beğenisine sundu.

    Milli voleybolcu, siyah deri ceketi ve pantolonunun içerisine giydiği beyaz büstiyer ve gömlekle objektif karşısına geçti.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Kombinini beyaz çantası, spor ayakkabıları ve güneş gözlüğü ile tamamlayan Zehra Güneş'in tarzı, binlerce beğeni aldı.

    Güneş'in, “Yolumun üzerinde...” notunu düştüğü gönderisine takım arkadaşları da kayıtsız kalmadı.

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #1

    “KAPAT KIZ BELİNİ, BÖBREKLERİNİ ÜŞÜTECEKSİN”

    Milli voleybolcunun fotoğraflarına takım arkadaşları Ebrar Karakurt ve Naz Aydemir Akyol da kayıtsız kalmadı.

    Karakurt, "Abi bu ne! Titrettin beni!" ifadelerini kullanırken, Akyol ise, "Kapat kız belini, böbreklerini üşüteceksin." şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #2

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #3

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #4

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #5

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #6

    Zehra Güneş in derili kombini dikkat çekti #7

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