Zeynep Alkan geri döndü, müjdeyi verdi! Babasının izinden gidiyor Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Türkiye’ye geri döndü. Eğitimini tamamlayan genç oyuncu, projeleri değerlendirdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, Amsterdam'da tamamladığı oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

Sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, şimdi de oyunculuk kariyerinde yeni adımlar atmak için hazırlık yapıyor.

25 yaşındaki genç yetenek, daha önce üç dizi ve iki filmde çeşitli rollerde yer aldı.

Alkan, son olarak babası Hamdi Alkan'la birlikte Kanyon sinemalarında gerçekleşen 'Nefes: Yer Eksi İki' filminin galasında objektiflere poz verdi.

Diplomasını aldı, geri döndü

Zeynep Alkan, İstanbul’a dönüşünü şu sözlerle müjdeledi:

“Amsterdam'daki eğitimini tamamladım, diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum.”