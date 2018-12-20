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Meghan Markle'ın Türk tasarım yüzüğü

Sussex Düşesi Meghan Markle, ‘Fatıma’nın eli’ sembolünün olduğu Türk tasarımı bir yüzük taktı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 09:02..
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Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan eski oyuncu Meghan Markle'ın mücevherde son tercihi Türk bir tasarım oldu.

Meghan Markle'ın Türk tasarım yüzüğü

YAKLAŞIK 1688 LİRA DEĞERİNDE

Markle'ın taktığı ‘Fatıma’nın eli’ sembollü yüzüğün; 250 Sterlin, yani yaklaşık 1.688 lira değerinde olduğu belirtildi.

Meghan Markle'ın Türk tasarım yüzüğü

MARKLE'IN SEMBOL YÜZÜĞÜ

İngiliz medyasında büyük ilgi çeken yüzük, aslında Markle için de bir sembol özelliği taşıyor. Markle bu yüzüğü; babasıyla olan zorlu günlerinde kendisine güç getirmesi ve eşi Prens Harry’i Kraliyet geleneklerinden uzaklaştırdığı dedikodularından korunmak için taktığı düşünülüyor.

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