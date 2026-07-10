Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede Ersoy’a, “örgüt kurma ve yönetme” ile 11 mağdura cinsel saldırı suçlamaları yöneltiliyor.

MAHKEME GERİ YOLLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında 20 Mayıs’ta tamamlanan iddianame mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi.

YENİDEN İDDİANAME TAMAMLANDI

Savcılık tekrar yapılan inceleme sonucunda oluşturduğu yeni iddianameyi 6 Temmuz’da tamamlayarak mahkemeye gönderdi.

ÖRGÜT KURMA

Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Mehmet Akif Ersoy’a iddianamede “örgüt kurma ve yönetme” suçlaması yöneltiliyor.

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARI

Ayrıca iddianame Ersoy hakkında 11 mağdur kadına “nitelikli cinsel saldırıda bulunma” suçlaması da yer alıyor.

266 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Ersoy hakkında toplam 266 yıl hapis cezası isteniyor.

7 SANIK

İddianamede Ersoy’un yanı sıra Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut, Ufuk Tetik olmak üzere 7 sanık bulunuyor.

11 MAĞDUR KADIN

İddianamede, aralarında Show TV eski spikerlerinden Meltem Acet’in de olduğu 11 kadın suçtan zarar gören mağdur sıfatıyla yer aldı.

KABUL EDİLDİ

6 Temmuz’da hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.