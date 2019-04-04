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Mehmet Ali Erbil fizik tedaviye başladı

Oyuncu ve sunucu Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kumbasar, "Artık kendisi fizik tedavisini görüyor" dedi.

Detay Haber | 04.04.2019 - 16:58..
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Geçtiğimiz yıl 18 Ekim'de evinde düşerek rahatsızlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu.

Mehmet Ali Erbil fizik tedaviye başladı

"HER ŞEYİ YİYOR"

Hastanede 167 günü geride bırakan 62 yaşındaki Erbil'in sağlık durumu hakkında, eski eşi Nergis Kumbasar bilgi verdi. Kumbasar, "Mehmet Ali'nin sağlık durumu çok iyi. Konuşmasında hiçbir sıkıntı yok, yemek yiyor, seçmiyor her şeyi yiyor." dedi.

Mehmet Ali Erbil fizik tedaviye başladı

PARMAK SALLIYOR

Şovlarında baş parmak sallaması akıllara kazınan Erbil için Kumbasar, "Parmak da sallıyor merak etmeyin." derken, fizik tedavi sürecinin başladığını dile getirdi. Kumbasar, "Sürekli ziyaret ediyorum. Ne zaman taburcu olacağını doktorlar biliyor. Bu konuda benim konuşmam anlamsız olur doktorlar varken. Artık kendisi fizik tedavisini görüyor, inşallah daha güzel günler olacak." şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil fizik tedaviye başladı

"ONUN PAYLAŞIMLARI ONUN HAYATI"

Kumbasar, kızı Yasmin Erbil’in babası hastanede yatarken yaptığı sosyal paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlar hakkında da konuşarak, "Yasmin ne zaman nerede ne yapacağını iyi bilir. Ben ya da babası asla kısıtlamaz. Onun paylaşımları, onun hayatıdır. Yasmin babasının hep yanında, asla ne okulunu ne ailesini ne de babasını ihmal etmedi. Babasını hemen her gün ziyaret eder ve mutluyuz." dedi.

Mehmet Ali Erbil fizik tedaviye başladı

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