Mehmet Ali Erbil yeniden uyandırıldı

Kar yağışı bir çok ilde etkili oldu

1 Filistin'in kuruluş yıldönümünde acı yine dinmiyor Kuruluş ilanının üzerinden 30 yıl geçen Filistin devleti, İsrail'in işgali ve bazı Batılı ülkelerin yanlı tutumu nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

2 Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

3 Ahmet Türk Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli görüşmeyi anlattı CHP lideri Kılıçdaroğlu ile otelde gizlice görüşen, daha sonra görüşmelerinin ortaya çıkmasıyla eleştirilen Ahmet Türk "Teklif CHP'den geldi" diyerek görüşmenin içeriğini açıkladı.

4 Ülkesinde efsane haline gelmiş motorlu taşıtlar Seyahat ettiğimiz ülkelerin çoğunda olmasa da Asya ülkelerinin hemen hepsinde değişik ulaşım araçlarına rastlıyoruz. Bir turist olarak farklı deneyimler yaşamak istiyorum diyenler, sizi buraya alalım.

5 Moody's'den Türkiye raporu Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye ekonomisinin 2019'da daralacağını ileri sürdü. Asıl ilginç olan ise bu gibi raporların seçimden önce ortaya çıkması...

6 G.Saray-F.Bahçe kavgasına Uğur Dündar da katıldı Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'un TFF'ye yaptığı Fatih Terim eleştirisiyle başlayan kavgaya Uğur Dündar da katıldı. Dündar, "Batum'un görüşü derneği de bağlar. Dikkatlı olunmalı" dedi.