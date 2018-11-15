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Mehmet Ali Erbil yeniden uyandırıldı

Mehmet Ali Erbil'den 12 gün sonra güzel haber geldi.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 11:27..
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Mehmet Ali Erbil yeniden uyandırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDENİYLE UYUTULMUŞTU

Erbil’in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Erbil, 2 Kasım'da yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

YENİDEN UYANDIRILDI

Erbil'den 12 gün sonra iyi haber geldi. Sağlık durumundaki iyileşme üzerine dün yeniden uyandırılan Erbil'in tedavisi yoğun bakımda devam edecek.

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