Mehmet Ali Erbil yürümeye başladı

Bayram sabahı il il namaz saatleri açıklandı. Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.

Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu

Aylardır tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavilerine yanıt vererek yürümeye başladığı öğrenildi.

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Murat Boz Alaçatı’dan yazlık aldı

Şarkıcı Murat Boz, yaz sezonunu Aslı Enver’le geçirmek için, Alaçatı'dan, 6 milyon lira değerinde bir villa satın aldı.