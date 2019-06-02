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Mehmet Ali Erbil yürümeye başladı

Aylardır tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavilerine yanıt vererek yürümeye başladığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 02.06.2019 - 10:26..
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Mehmet Ali Erbil yürümeye başladı

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düştükten sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma alınan Erbil'in, eski hastalığı kaçış sendromunun nüksettiği belirlenmişti.

227 GÜNDÜR HASTANEDE

18 Ekim'den bu yana hastanede tedavi altında bulunan Erbil, fizik tedavilerine cevap vermeye başladı.

YÜRÜYEBİLİYOR

Geçtiğimiz ay parmaklarını oynatmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, şimdi de yürümeye başladı.

BAYRAM SONRASI ÇIKABİLİR

Hastanede kısa mesafeli yürüyüşler yapan Erbil'in bayramdan sonra hastaneden çıkabileceği de söylenenler arasında.

Mehmet Ali Erbil yürümeye başladı

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