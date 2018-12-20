Mehmet Ali Erbil'den güzel haber

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından, Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti.

63 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Acil ameliyat olan Erbil, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, 16 yıl sonra nükseden kaçış sendorumu, tedaviye cevap vermesini daha zorlaştırmıştı. 63 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi.

"SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI"

Yeşim Erbil, ''HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN. DAHA İYİYİZ ÇOK ŞÜKÜR..

Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık. Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey.

"ALLAH RAZI OLSUN"



Başımıza bu tarz şeyler geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsü ile hareket ederiz, daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü için de zamana ihtiyacı var. Bu günlere geldik bence hepsi hallolacak inşallah.

Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için infeksiyondan korumak gerekiyor. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun." dedi.