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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin doğurdu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil kızı Elisa'yı dünyaya getirdi.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 07:09..
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin doğurdu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil anne oldu.

NORMAL DOĞUM YAPTI

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil özel bir hastanede kızı Elisa'yı kucağına aldı. Normal doğumla 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 51 cm boyunda dünyaya gelen Elisa bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sezin Erbil, güzel haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin doğurdu

MALİ EVDE TORUNU BEKLİYOR

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede yatan Mehmet Ali Erbil iki gün önce taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan Erbil torun haberiyle çifte müjde yaşadı. Ünlü şovmenin keyfinin bir hayli yerinde olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin doğurdu

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