Mehmet Aslantuğ oğlunu tıraş etti

Koronavirüs salgını nedeniyle Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan, oğulları Can Aslantuğ ile evlerinde karantinaya girdi.
Bu zor günleri birlikte atlatmaya çalışan mutlu aile, hemen hemen her anlarını sosyal medyada paylaşıyor.
Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri, kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u, babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti.
ANNE GURURLU
Arzum Onan, tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.