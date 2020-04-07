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Mehmet Aslantuğ oğlunu tıraş etti

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, berberlerin kapalı olmasını dert etmedi, oğlunun saçını kendi kesti.

Haber Merkezi |
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Mehmet Aslantuğ oğlunu tıraş etti

Koronavirüs salgını nedeniyle Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan, oğulları Can Aslantuğ ile evlerinde karantinaya girdi.

Bu zor günleri birlikte atlatmaya çalışan mutlu aile, hemen hemen her anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri, kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u, babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti.

ANNE GURURLU

Arzum Onan, tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.

Mehmet Aslantuğ oğlunu tıraş etti

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