Mehmet Aslantuğ oğlunu tıraş etti

Adana'da vatandaşlar işsizlik maaşı almak için PTT önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeyi korumayanlar, emniyet güçleri tarafından sık sık uyarıldı.

İngiltere, koronavirüsün 5G ile ilişkilendirilmesinin tamamen saçma ve asılsız olduğunu söyledi.

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Nepotizm nedir

Nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılığa verilen isimdir.