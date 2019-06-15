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Mehmet Çebi hat sanatını anlattı

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı aynı zamanda bir koleksiyoner olan Çebi, lise döneminden bu yana edebiyata ve sanata olan ilgisi ile tanınıyor.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 14:46..
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Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve usta çırak ilişkisiyle gelişen hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatı...

Bu sanat, yazı ve çizgilerle icra edilirken, kendini bu sanata adayan isimler de sayıca fazlalaşıyor.

HAT SANATINA OLAN İLGİSİNİ ANLATTI

Sakinlik, ruhani bir dinginlik veren bu sanatı icra eden İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı aynı zamanda bir koleksiyoner olan Mehmet Çebi, hat sanatına olan ilgisini anlattı.

Bakırköy İmam Hatip Lisesi mezunu olan Çebi, okul döneminden bu yana edebiyata ve sanata ilgili olduğunu söyledi.

Anılarını paylaşan Çebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Mehmet Çebi hat sanatını anlattı VİDEO

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