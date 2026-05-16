Mehmet Şimşek: Doğu ve Güneydoğu Türkiye’nin büyüme motoru olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman’da, 50 okulda yapımı tamamlanan 'Yapay Zeka Atölyeleri’nin toplu açılışı için Yunus Emre Anadolu Lisesi’ndeki programa katıldı.

Şimşek, teknolojinin ve yapay zekanın Türkiye’nin rekabet gücü açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek, konuşmasında öğretmenlerin ve öğrencilerin teknoloji alanında sürekli eğitim almasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Artık eskisi gibi değil. İlköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite okuduk, artık ‘eğitim bitti’ dönemi kapandı. Artık hayat boyu, ömür boyu eğitim devrindeyiz. Yapay zeka da bu noktada önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan.”

Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte şehirlerdeki işletmelerin verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka kullanımını desteklediklerini de belirtti.

BATMAN DEVLET TİYATROLARI SAHNESİ AÇILDI

Bakan Şimşek daha sonra, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında yapımı tamamlanan “Devlet Tiyatroları Batman Sahnesi”nin açılışına katıldı.

Batman’ın kültür ve sanat alanında geliştiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

“Batman artık düzenli bir şekilde Devlet Tiyatroları oyunlarına sahne olacak. Bu önemli bir gelişme. Batman gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızlı ilerliyor.”

"TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İSTİYORUZ"

Hasankeyf’te düzenlenen “Kadim Şehirler Yolu, Rota Batman-Şırnak” tanıtım programına da katılan Şimşek, Türkiye’nin turizmde dünya sıralamasında önemli bir yükseliş yakaladığını söyledi.

Türkiye’nin geçen yıl 64 milyonun üzerinde turist ağırladığını ve 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettiğini belirten Şimşek, kültür, gastronomi, doğa, sağlık ve kongre turizmini stratejik alanlar olarak gördüklerini ifade etti.

Şimşek, bölgede yaşanan savaşların turizm sektörüne etkisini azaltmak amacıyla önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Turizm sektörünü çok önemsiyoruz ve çok güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.”

KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Turizm sektörüne yönelik destekleri anlatan Şimşek, finansmana erişim için 60 milyar liralık kredi garanti fonu desteği sağlandığını açıkladı.

Ayrıca konaklama vergisinde indirime gidildiğini belirten Şimşek, “Konaklama vergi oranını biz yüzde 2’den hemen 1’e düşürdük.” dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turizmden yeterince pay alamadığını ifade eden Şimşek, güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasıyla bölgenin büyük bir ekonomik sıçrama yaşayacağını söyledi.

Mehmet Şimşek, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Turistlerin ortalama kalış süresi Türkiye'ye baktığınız zaman 2.5 gün ise, DAP'ta 1.9 gün, GAP'ta 1.6 güne düşüyor. Tabii bu çerçeveden baktığınız zaman yani gelen her 100 turistin sadece 6’sı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne uğruyor ve daha az bir süre kalıyor. Neden? Bu canlanmış hali geçmişte güvenlik endişeleri vardı. Terörsüz Türkiye ile birlikte ben inanıyorum ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi turizmde yeni Türkiye'nin büyüme motorlarından birisi olacak. Aslında genel anlamda Türkiye'nin büyüme motorları önümüzdeki on yıllarda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olacak. Niye? Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde bu bölgelerimize muazzam altyapı yatırımları yaptık. Üniversiteler açtık, insan yetiştirdik. Muazzam teşvik veriyoruz. Dolayısıyla buradaki güvenlik endişelerinin ortadan kalkması yani ‘Terörsüz Türkiye’ ile birlikte sadece turizm gelişmeyecek. Çünkü nüfus çok genç. Bakın Güneydoğu Anadolu'da ortanca yaş 26 yıl. Bu ne demek? Nüfusun yarısı 26 yaş altı yarısı 26 yaş üstü demek. Bu çok kritik bir gösterge. Bundan dolayı da inanıyorum ki, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesi önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin büyüme motoru olacak. Yatırımcıların özellikle üst yapı noktasında da cesaretlendirilmesi lazım. ‘Terörsüz Türkiye’ aslında büyük bir fırsat sunuyor. Çok güçlü teşvikler var. Batman'da otellerin doluluk oranını sordum, milletvekilimiz Ferhat Bey'e, değerli milletvekilimize. Yüzde 95 doluluk oranı varmış yani New York'ta bile o kadar değil. Gerçekten yani yılın tamamında 95 doluluk oranı var. Onun için yatırım fikri arayanlar için söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka bu güzel coğrafyaya bizim otel yatırımı yapmamız lazım. Kaliteli, beş yıldızlı otellere ciddi bir ihtiyaç var.”