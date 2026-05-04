Mehmet Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre TÜFE 2026 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

HİZMET ENFLASYONU YÜZDE 40,3 OLDU

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.

"ENFLASYON BASKISINI SINIRLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ"

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."