Mehmet Şimşek: Yüksek teknolojili üretimdeki artış yüzde 14 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin nisan ayı sanayi üretimini açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.

"ZORLU DIŞ KOŞULLARA RAĞMEN SANAYİ ÜRETİMİ NİSANDA YILLIK YÜZDE 6 ARTTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı sanayi üretimi verileri ile ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı.

Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti. Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu.

Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye’yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."