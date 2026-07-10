Mehmet Şimşek: Yüksek teknolojili üretimi artırmaya devam edeceğiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı sanayi üretimini verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda değişmedi, aylık ise yüzde 2,9 azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi üretimi mayıs ayında beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİMDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 7,9

Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7,9 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz.

ÜRETİM DESTEKLENİYOR

Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz."