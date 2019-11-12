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Mehmetçik Resulayn'da çocuklarla gülüyor

Geçirdikleri zor zamanları Mehmetçiğin desteği ile atlatmaya çalışan çocuklar, asker selamını da ihmal etmiyor.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 12:24..
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Mehmetçik Resulayn'da çocuklarla gülüyor

Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi teröristlerden arındırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan, en çok çocuklar etkilendi.

Türk askeri, Suriye'nin teröristlerle dolu bölgelerinde operasyona başladığından beri, teröristlerin de hedefinde hep siviller vardı. Asker bölgeyi onlardan ayıklarken, o hengamede çocuklar anne ve babalarını yitirdi, yalnızlaştırıldı.

ÇOCUKLAR TÜRK ASKERİYLE MUTLU

Ancak çocukların şimdilerde yüzü biraz olsun gülüyor. Bunun sebebi yine Türk askeri...

Kahraman Mehmetçik, Resulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor.

Mehmetçik Resulayn'da çocuklarla gülüyor

TOP KOŞTURUYORLAR

Asker ağabeyleriyle birlikte top koşturan çocuklar, hem mutlu oluyor hem de geçmişi unutmaya çalışıyor.

Mehmetçik Resulayn'da çocuklarla gülüyor

MEHMETÇİK MORAL DEPOLUYOR

Mehmetçiğin bu desteğini fark eden minikler, onlara asker selamı ile karşılık veriyor. Bu da Mehmetçiğe moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

Mehmetçik Resulayn'da çocuklarla gülüyor

Mehmetçik Resulayn'da çocuklarla gülüyor

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