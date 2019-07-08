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Meizu 16s'nin Pro sürümü ortaya çıktı

Meizu'nun geçtiğimiz nisan ayında tanıttığı amiral gemisi modeli 16s'nin Pro versiyonu, Çinli bir alışveriş sitesinde görüntülendi.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 17:04..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, geçtiğimiz nisan ayında düzenlediği bir etkinlikte, ekranında hiçbir çentik veya kamera deliği bulunmayan ve gücünü Snapdragon 855 gibi üst düzey bir işlemciden alan 16s modelini resmi olarak tanıtmıştı.

Yeni gelen bilgilere göre, Meizu 16s'nin Pro modeli de çok yakında tanıtılacak. Üç arka kameraya sahip Meizu 16s Pro, Çinli alışveriş sitesinde ortaya çıktı.

meizu 16s

TASARIM AYNI KALSA DA KAMERALAR FARKLI OLACAK

Meizu 16s Pro'ya baktığımızda, tasarımsal olarak hemen hemen Meizu 16s modeliyle aynı olduğunu görüyoruz. Telefonları birbirinden ayıran en önemli fark ise 16s modelinde 48 MP + 20 MP olmak üzere çift arka kamera bulunurken, Meizu 16s Pro modelinde ise üçlü arka kurulumu bulunacak.

Meizu 16s Pro ile ilgili herhangi bir teknik özellik paylaşılmasa da gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alması bekleniyor. Ayrıca telefon, Meizu 16s modelinde olduğu gibi ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuyla gelecek. Telefon ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

meizu 16s

Meizu'nun geçtiğimiz nisan ayında tanıttığı Meizu 16s modelinin özellikleri ise şu şekilde:

Oldukça ince çerçevelere sahip 6,2 inç büyüklüğünde FULL HD+ Super AMOLED bir ekranı bulunan Meizu 16s,  Qualcomm Snapdragon 855 gibi en üst düzey bir işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 6 GB ve 8 GB plmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda, 128 ve 256 GB depolamaseçenekleri bulunuyor.

Sony IMX586 sensörüyle gelen 48 MP birinci kamera ve 20 MP ikinci kamera olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip Meizu 16s'in ön tarafında ise yüz tanıma özellikli 20 MP bir kamera bulunuyor.

meizu

24W hızlı şarj desteğine sahip 3600 mAh bataryası ile dikkat çeken Meizu 16s, aynı zamanda oyunseverlere de 4D oyun deneyimi yaşatacak. Telefon, oyun oynarken oyundaki sahneleri tanıyarak, daha gerçek ve hassas titreşim efektleri sunacak.

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak telefonun fiyatı ise şu şekilde olacak:

  • 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 550 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 624 dolar

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