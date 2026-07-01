Meksika ilk yarıda bulduğu gollerle Ekvador'u eledi
Meksika, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Meksika ile Ekvador karşı karşıya geldi.
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki müsabaka, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1 saat geç başladı.
Mücadeleyi 22. dakikada Julian Quinones ile 31. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Meksika, son 16 turuna yükseldi.
EKVADOR 10 KİŞİ KALDI
Tartışma sırasında ağzını kapattığı için 90+5. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Pedro Hincapie'nin 10 kişi bıraktığı Ekvador ise turnuvaya veda etti.
Meksika, son 16 turunda İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi