Meksika ilk yarıda bulduğu gollerle Ekvador'u eledi

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Meksika ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki müsabaka, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1 saat geç başladı.

Mücadeleyi 22. dakikada Julian Quinones ile 31. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Meksika, son 16 turuna yükseldi.

EKVADOR 10 KİŞİ KALDI

Tartışma sırasında ağzını kapattığı için 90+5. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gören Pedro Hincapie'nin 10 kişi bıraktığı Ekvador ise turnuvaya veda etti.

Meksika, son 16 turunda İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.