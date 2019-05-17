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Meksika'da gazeteci cinayeti

Gazeteci Francisco Romero, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AA | 17.05.2019 - 00:37..
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Meksika'nın güneydoğusunda Quintana Roo eyaletinde, bir gazeteci öldürüldü.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir gazete için çalışan polis muhabiri Francisco Romero'nun cansız bedeninin, Playa del Carmen kentinde sahilde bulunduğu belirtildi.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada Romero'nun, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin turistik bölgelerinden Playa del Carmen kentinde yaşanan şiddet olaylarının, son dönemde arttığına işaret edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu ay başında yaptığı açıklamada, ülkede işlenen gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağını ifade etmişti.

Romero'nun ölümüyle, Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 145'e yükseldi. Ülkede 21 medya çalışanının da 2005'ten bu yana kayıp olduğu ifade ediliyor.

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