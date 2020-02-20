Meksika'da öldürülen 7 yaşındaki çocuk için tepki sürüyor

Meksika’nın başkenti Mexico City’de geçen hafta 7 yaşındaki Fatima Cecilia Aldrighett isimli kız çocuğu, okul çıkışında annesini beklerken kaçırıldı.

Mexico City Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos, yaptığı açıklamada, çocuğun en son 11 Şubat'ta kimliği belirsiz bir kadın tarafından okuldan alınırken görüldüğünü söyledi.

POŞET İÇİNE KOYUP, ATTILAR

Küçün kızın cesedi, 15 Şubat’ta Mexico City’nin güneyindeki Tlahuac semtinde plastik bir poşetin içinde bulundu.

CİNSEL SALDIRI VE ŞİDDET İZİ

Yapılan adli tıp incelemesinde çocuğun bedeninde cinsel saldırı ve şiddet izlerine rastlandığı belirtildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, kızı kaçıran kadını tespit etti. Reyes Najera isimli kadın ve erkek arkadaşı Giovana Cruz Hernandez, zorla alıkoyma, tecavüz ve cinayet suçlamarıyla gözaltına alındı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Küçük çocuk için geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenirken, olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bu kez başka bir kadın daha cinayete kurban gitti. Üst üste meydana gelen feci olaylar, halkı sokağı döktü.

DEVLET POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Ülkede günlerdir düzenlenen protestolara binlerce kişi katılıyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu protestolarda, devlet politikaları en ağır şekilde eleştiriliyor.

HER GÜN 10 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

BBC'nin aktardığı bilgilere göre; Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz, ülkede son beş yıl içinde kadın cinayetlerinin yüzde 137 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, ülkede her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor. Ancak bunların sadece bir kısmı, kadın cinayeti kapsamında değerlendiriliyor.