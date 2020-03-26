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Meksikalı vali: Yoksulların koronaya bağışıklığı var

Puebla Valisi Barbosa, "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz" diyerek, ilginç bir açıklamaya imza attı.

AA | 26.03.2020 - 12:06..
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Meksika'da 475 koronavirüs vakası görülürken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bir vali, yoksulların koronavirüse karşı bağışıklığı olduğunu savundu.

"YOKSULSANIZ, KORONA RİSKİNİZ YOK"

Puebla Valisi Miguel Barbosa, ülkede koronavirüs vakalarının büyük bölümünü, aralarında önde gelen iş adamlarının yer aldığı zenginlerin oluşturduğu haberleri üzerine "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz. Biz yoksul insanların bağışıklığı var." yorumunu yaptı.

Meksikalı vali: Yoksulların koronaya bağışıklığı var

Miguel Barbosa

FAALİYETLER ASKIYA ALINACAK

Meksika'da bazı çevreler, yetersiz hijyen koşullarının, bakteri ve diğer mikroplara maruz kalan bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell de salgınla mücadele çerçevesinde federal hükümetin, yarından itibaren zaruri olmayan tüm faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.

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