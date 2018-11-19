Meksikalılar göçmenleri protesto etti

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Tijuana'da halk, büyük göçmen dalgasına karşı sokaklara döküldü.

Göstericiler göçmenlerden Tijuana'yı terk etmelerini istiyor.

"ÜLKEMİZDEN DEFOLUN"

Reuters haber ajansı muhabiri protestocuların "Bunlar işgalci! Bunlar silahlı! Ülkemizden defolun" diye bağırdıklarını söylüyor.

BBC'nin haberine göre göçmenler ise protestoları anlayışla karşılıyor.

"PROTESTO ETMEYE HAKLARI VAR"

Honduraslı göçmen Karina Rosales, "Protesto etmeye hakları var çünkü burada oluşumuzdan hoşnut değiller. Ama Meksikalılar her şeye rağmen iyi insanlar" dedi ve ekledi: "Onlar da bizden farklı değil. Ama biz burada kalıcı değiliz. Sadece geçiyoruz."