taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.315
Euro
6.0727
Altın
1220.385
Borsa
94331.01
Gram Altın
208.937

Meksikalılar göçmenleri protesto etti

ABD-Meksika sınırındaki göçmen akını bölge halkını kızdırdı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Tijuana'da halk, büyük göçmen dalgasına karşı sokaklara döküldü.

Göstericiler göçmenlerden Tijuana'yı terk etmelerini istiyor.

"ÜLKEMİZDEN DEFOLUN"

Reuters haber ajansı muhabiri protestocuların "Bunlar işgalci! Bunlar silahlı! Ülkemizden defolun" diye bağırdıklarını söylüyor.

Meksikalılar göçmenleri protesto etti

BBC'nin haberine göre göçmenler ise protestoları anlayışla karşılıyor.

"PROTESTO ETMEYE HAKLARI VAR"

Honduraslı göçmen Karina Rosales, "Protesto etmeye hakları var çünkü burada oluşumuzdan hoşnut değiller. Ama Meksikalılar her şeye rağmen iyi insanlar" dedi ve ekledi: "Onlar da bizden farklı değil. Ama biz burada kalıcı değiliz. Sadece geçiyoruz."

Meksikalılar göçmenleri protesto etti

Meksikalılar göçmenleri protesto etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

39
Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

Suudiler Türkiye'yi boykot ediyor

170
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

63
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

37
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

19
Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

Bebeğini öldüren anne: Kocamın canını yakmak için yaptım

101
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir