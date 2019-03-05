Melania Trump FETÖ okulunu ziyaret etti

ABD'nin FETÖ karşısındaki tavrı, iki ülke arasındaki iş birliği ile ilişkileri sorgularken, Washington'dan yine oldukça tartışmalı bir hamle geldi.

Başkan Trump'ın eşi Melania Trump, Oklahoma'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir FETÖ okulunu ziyaret etti.

FETÖ OKULUNU ZİYARET

First Lady'nin bu ziyareti, uluslararası basın kuruluşları tarafından takip edildi. Okul hakkında FETÖ okulunun yöneticilerinden bilgi alan Melania Trump, sınıfları gezip öğrencilerle vakit geçirdi.

Charter School'lardan biri olan DOVE School of Discovery'ye gelen Melaina Trump, FETÖ'cüleri mutlu etti.

ABD'NİN FETÖ'YE KARŞI TAVRI

15 Temmuz'dan sonrasında ABD, FETÖ'ye yönelik oyalamalı tavrını sürdürüyor. Özellikle, Adalet Bakanlığı düzeyinde yürütülen FETÖ takibi karşısında oldukça yavaş bir soruşturma sürdüren ABD yönetimi, FETÖ'cülere kucak açıp rahat bir yaşam sürdürmelerine olanak tanıyor.

15 Temmuz'dan sonra aralarında Hakan Şükür gibi çok sayıda FETÖ'cünün de bulunduğu kabarık bir listeden oluşan grup, ABD'ye sığınmıştı.