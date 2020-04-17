Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Melek Baykal ve 87 yaşındaki annesi, salgından korunmak için evde kendilerini karantinaya aldı.

"Evde kal" mesajı veren Melek Baykal, annesinin evde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Baykal, paylaşımına şu notu düştü:

"Çok sevgili dostlarım; her sabah olduğu gibi bu sabah da benim canım anneciğim 20 dakika yürüyüşünün ardından egzersizlerini yaptı.

Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin sabah sporu ViDEO



"ANNEM SİZE ÖRNEK OLSUN"

Bu videoyu paylaşma nedenim ileri yaşta olup, evde kalan tüm ileri yaşta olanlara örnek olsun istemememdir.

Annem için her evde kalanlardan 'Maşallah' lütfen. Sizleri seviyorum. Sabah sporlarımızı ihmal etmeyelim lütfen."