Melis Sütşurup ayrılığı doğruladı

6 aydır birlikte olduğu şarkıcı Mustafa Sandal ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Melis Sütşurup, önceki gün oğlu Yiğit’le birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

AYRILIĞI DOĞRULADI

Muhabirlerin ayrılık sorusu üzerine Melis Sütşurup, “Evet doğru, her şey bitti ama yanımda oğlum var ve bu konuları konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim.” dedi.

"İHANET YOK"

Mustafa Sandal’ın, iş için gittiği Cannes ve New York’ta sevgilisi Melis Sütşurup’u aldattığı iddia edilmişti. Ancak Mustafa Sandal “İhanet yok. Haberler uydurma.” demişti. Çift, bu krizi zor da olsa atlatmıştı. Ayrılık Melis Sütşurup’un, Mustafa Sandal’ın cep telefonunda gördüğü mesajlar sonrasında gelmişti.