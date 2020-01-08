Melisa Şenolsun'dan yeni pozlar

Atiye'de Beren Saat'in kardeşi Cansu rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve sevişme sahneleri oldukça konuşulan Melisa Şenolsun, bir derginin Ocak ayı sayısına kapak oldu.

Instagram hesabından bir dergi için verdiği pozları paylaşan Şenolsun, beğenileri topladı.

"BUNA SİZ CEVAP VERİN"

Melisa Şenolsun güzellik algısını ise "Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Siz cevap verin bu soruya. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor" ifadeleriyle açıkladı.