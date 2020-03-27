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Meltem Miraloğlu: İyi bir eş değil ama iyi bir baba

33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady'le olan evliliğini anlattı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 10:46..
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Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, yine konuştu.

Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu:

"İYİ BİR BABA"

"Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi.

"İNGİLİZCE KURSUNA GİDİYORUM"

ABD'de Meltem Miraloğlu Grady olarak kendisini tanıtan oyuncu, ekledi: "Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım."

Meltem Miraloğlu: İyi bir eş değil ama iyi bir baba

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