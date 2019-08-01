Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı

5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren memur sendikaları ile hükümet arasındaki zam pazarlığı, bugün başlıyor.

2020-2021 yılları zamlarının görüşüleceği pazarlıklar, ay sonuna kadar bayram hariç hafta sonu da devam edecek.

3600 EK GÖSTERVE VE ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER DE MASADA

Zam pazarlıklarında 3600 ek göstergenin; öğretmen, polis hemşire, din görevlileriyle sınırlı kalmayıp genişletilmesi ve işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarının memur kategorisine geçirilmesi talebi de masada olacak.

Pazarlıklar başlamadan önce sendikalar, zam taleplerini şu şekilde açıklamıştı:

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN İSTEDİKLERİ

2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam

2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam

Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

600 lira seyyanen zam

KESK'İN ZAM TALEBİ

2020 yılı için yüzde 38 zam

2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı

AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun

478 lira eş yardımı

Her bir çocuk için 500 lira yardım

Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı

MEMUR-SEN'İN İSTEDİKLERİ

Taban aylığa seyyanen 200 TL zam

İlk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam

1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı