Memurlar 3600 ek göstergeyi de dile getirecek

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesinde memur sendikaları taleplerini dile getirmeye başladı.

Sendikaların taleplerinde ortak istekleri ise refah payı oldu.

3600 DE MASAYA GETİRİLECEK

Zam talepleri haricinde sendikalar 3600 ek göstergeyi de pazarlık masasına getirmeyi planlıyor.

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde vaatlerden biri olan 3600 ek gösterge 1 yıllık süreçte Meclis'e gelmedi ve bir sonraki yasama dönemine kaldı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler, özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyordu.

3600 ek göstergede, yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emekli yararlanacak.

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN İSTEDİKLERİ

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zam oranını açıkladı. Sendikanın istediği zamlar şu şekilde;

2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam

2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam

Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

600 lira seyyanen zam

KESK'İN ZAM TALEBİ

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri ise şunlar;

2020 yılı için yüzde 38 zam

2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı

AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun

478 lira eş yardımı

Her bir çocuk için 500 lira yardım

Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı

MEMUR-SEN'İN İSTEDİKLERİ

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde;



Taban aylığa seyyanen 200 TL,

ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam

1. yıl %3,

2. yıl %2 refah payı talep etti.



