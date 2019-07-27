taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Memurlar 3600 ek göstergeyi de dile getirecek

Hükümet ile memur sendikaları arasında başlayacak 2020-2021 zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge de talep edilecek.

AA & Ensonhaber | 27.07.2019 - 14:27..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Memurlar 3600 ek göstergeyi de dile getirecek

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesinde memur sendikaları taleplerini dile getirmeye başladı.

Sendikaların taleplerinde ortak istekleri ise refah payı oldu.

3600 DE MASAYA GETİRİLECEK

Zam talepleri haricinde sendikalar 3600 ek göstergeyi de pazarlık masasına getirmeyi planlıyor.

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde vaatlerden biri olan 3600 ek gösterge 1 yıllık süreçte Meclis'e gelmedi ve bir sonraki yasama dönemine kaldı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler, özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyordu.

3600 ek göstergede, yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emekli yararlanacak.

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN İSTEDİKLERİ

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zam oranını açıkladı. Sendikanın istediği zamlar şu şekilde;

2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam
2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam
Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
600 lira seyyanen zam

KESK'İN ZAM TALEBİ

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri ise şunlar;

2020 yılı için yüzde 38 zam
2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı
AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun
478 lira eş yardımı
Her bir çocuk için 500 lira yardım
Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı

MEMUR-SEN'İN İSTEDİKLERİ

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde;

Taban aylığa seyyanen 200 TL, 
ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam
1. yıl %3, 
2. yıl %2 refah payı talep etti.

Memurlar, talep ettikleri zammı açıkladı haberi
Memurlar 3600 ek göstergeyi de dile getirecek

3600 ek gösterge bekleyenlere hükümetten yeni açıklama haberi
Memurlar 3600 ek göstergeyi de dile getirecek

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

235
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

16
Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

39
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

32
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

68
Velilere okula başlama yaşı hatırlatması

Velilere okula başlama yaşı hatırlatması

15
Davayı Veli Kavlak kazandı

Davayı Veli Kavlak kazandı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir