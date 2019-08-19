Memurlar ikinci zam teklifini de kabul etmedi

Yaklaşık 5,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Gece saatlerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalar adına pazarlığı yürüten Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın'a 2020 için yüzde 4+4'lük, 2021 için yüzde 3+3'lük teklif sundu.

"YETERLİ ZAM ORANI YOK"

Sabah saatlerinde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni bir teklif sunuldu. Müzakere için son 1,5 günlük süremiz kaldı. Müzakare süresini uzatmak ve zam oranının yükseltilmesini istiyoruz. İkinci teklif de tepkimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil. Sözleşme imzalamanın uzağındayız. 2 gün daha müzakere süreci uzatılmalı. Yeni bir teklifin en geç bugün sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.