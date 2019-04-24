Merakla beklenen Meizu 16s tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Meizu, daha önceden de planladığı gibi Çin'de düzenlediği bir etkinlikte, merakla beklenen amiral gemisi modeli Meizu 6s'i resmi olarak tanıtttı. Oldukça ince çerçevelere sahip yüzde 91,53 ekran-gövde oranıyla dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

MEIZU 16s ÖZELLİKLERİ

Oldukça ince çerçevelere sahip 6,2 inç büyüklüğünde FULL HD+ Super AMOLED bir ekranı bulunan Meizu 16s, Qualcomm Snapdragon 855 gibi en üst düzey bir işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 6 GB ve 8 GB plmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Sony IMX586 sensörüyle gelen 48 MP birinci kamera ve 20 MP ikinci kamera olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip Meizu 16s'in ön tarafında ise yüz tanıma özellikli 20 MP bir kamera bulunuyor.

24W hızlı şarj desteğine sahip 3600 mAh bataryası ile dikkat çeken Meizu 16s, aynı zamanda oyunseverlere de 4D oyun deneyimi yaşatacak. Telefon, oyun oynarken oyundaki sahneleri tanıyarak, daha gerçek ve hassas titreşim efektleri sunacak.

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak telefonun fiyatı ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 550 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 624 dolar

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