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Meral Akşener HDP'li Kurtalan'a yanıt verdi

HDP'li Fatma Kurtalan'ın sözlerine yanıt veren Meral Akşener, "Madem 24 Haziran'da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi" dedi.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 11:13..
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İyi Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in ilk konu başlığı ise, HDP'li Fatma Kurtalan'ın, İyi Partililere "Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz" sözleri oldu.

"HDP'YE KİM OY VERDİ"

İyi Parti lideri, "HDP Grup Başkanvekili HDP’nin oyları ile Meclis’e girdiğimizi söyledi. Bakan ve gazeteci kılıklı troller hemen açıklama yapın diye bekledi. Madem 24 Haziran'da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi?

"TÜRK SİYASETİNDE TABLOYU İYİ PARTİ DEĞİŞTİRDİ"

Biz bu matematik hesabından beynimiz yandığı için demokrasi mücadelesi verdik, yeni parti kurduk. İktidarı ile muhalefeti ile bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Türk siyasetinde tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener HDP'li Kurtalan'a yanıt verdi

Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi

Meral Akşener HDP'li Kurtalan'a yanıt verdi

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